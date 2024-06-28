Пятница, 28 июня, 2024

Жара пришла в Рязанскую область

Автор: 7info

Опубликовано

жара
Beach фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com

В Рязанскую область вернулась жара. Такой вывод можно сделать, взглянув на прогнозы синоптиков.

По данным сайта регионального ГУ МЧС России в пятницу, 28 июня, днём в регионе ожидается +24…+29°С. Осадков не предвидится.

В недельном прогнозе Гидрометцентра для Рязани показаны дневные температуры от 27 до 30 градусов выше нуля. Наиболее жарким ожидается воскресенье, 30 июня.

В выходные возможны небольшие, кратковременные дожди.

Отметим, что с понедельника ночные температуры будут в районе +19 градусов.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязань привезли «Шедевры Русского музея»

Названы знаки зодиака, которым чаще всего отказывают в кредитах

На трассе Рязань–Спасск ограничили скорость движения автомобилей

Ночью в Рязани подожгли автомобиль, момент попал на видео

Губернатор Малков остался доволен благоустройством Михайлова

Павел Малков в Михайлове посетил форум «Настоящий Донбасс. Мужество»

В Рязанской области снизилось число людей, вовлечённых в наркооборот

Рязанец умер при восхождении на Эльбрус

Рязанцы могут постичь «Тайны города Р»

Рязанские пруды обработали «Микрозимом» против цветения

Изменения в Генплан Рязани: что решили на заседании Гордумы 27 июня

В Рязани приватизируют два муниципальных предприятия и нежилое здание

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязань привезли «Шедевры Русского музея»

Культура
В экспозицию вошли 109 полотен и икон.

Названы знаки зодиака, которым чаще всего отказывают в кредитах

Новости мира
Аналитический центр Bankiros.ru изучил базу заявок на кредиты, которые были поданы в банки в первом квартале 2024 года.

На трассе Рязань–Спасск ограничили скорость движения автомобилей

Новости Рязани
По словам автора поста, знаки 60 и 70 км/ч появились у населённого пункта Дубровичи.

Ночью в Рязани подожгли автомобиль, момент попал на видео

Новости Рязани
На записи видно молодого мужчину, поджигающего машину.

Губернатор Малков остался доволен благоустройством Михайлова

Новости Рязани
Глава региона осмотрел набережную реки Проня со стороны улицы Победы, которая была благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».