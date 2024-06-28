Жара пришла в Рязанскую область

В Рязанскую область вернулась жара. Такой вывод можно сделать, взглянув на прогнозы синоптиков.

По данным сайта регионального ГУ МЧС России в пятницу, 28 июня, днём в регионе ожидается +24…+29°С. Осадков не предвидится.

В недельном прогнозе Гидрометцентра для Рязани показаны дневные температуры от 27 до 30 градусов выше нуля. Наиболее жарким ожидается воскресенье, 30 июня.

В выходные возможны небольшие, кратковременные дожди.

Отметим, что с понедельника ночные температуры будут в районе +19 градусов.