Пятница, 31 мая, 2024

«Зелёный сад» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК ITower

Автор: 7info7

Опубликовано

«Зелёный сад» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК ITower. Новому дому уже присвоен постоянный адрес: Московское шоссе, д. 31Б. Спешите приобрести квартиры в шикарном ЖК бизнес-класса по льготной ипотеке!

Жилой комплекс ITower — это эстетика, экологичность и эргономика. Здесь высокие потолки (3,05 м), большие угловые окна, из которых так чудесно любоваться рассветами и закатами. В квартирах — просторные квадратные комнаты с вместительными гардеробными, мастер-спальни для тех, кто предпочитает красивую габаритную мебель.

Оконные системы с улучшенной тепло- и шумоизоляцией создают особый микроклимат. Летом вам будет прохладно, а зимой — тепло. Кроме того, у вас дома всегда будет так необходимая современному человеку тишина. Уровень звукопоглощения окон достигает 98%!
Конечно, в ЖК есть надземный и подземный паркинги с системами видеонаблюдения. Предусмотрена система «Антитеррор» с тревожными кнопками. Дети жильцов будут в абсолютной безопасности играть на площадке, установленной на стилобате.

А сколько зелени во дворе! Уже сейчас можно полюбоваться деревьями, кустарниками и цветами, которые высажены заботливыми руками сотрудников компании. Лето — чудесное время для покупки квартиры в ЖК ITower! Тем более, что до конца июня действуют программы льготной ипотеки. Подробности можно найти на сайте застройщика.

«Зелёный сад» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК ITower
«Зелёный сад» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК ITower
«Зелёный сад» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК ITower

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ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС». ИНН: 6215014910

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