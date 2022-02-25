Зеленский попросил помощи в обороне у «Бухарестской девятки»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил помощи у «Бухарестской девятки», пишет РИА Новости со ссылкой на его личный аккаунт в Instagram.

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Он попросил оборонной помощи и введения санкций против РФ. Обсудил эти возможности Зеленский с президентом Польши Анджеем Дудой.

— Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи, — заявил президент Украины.

Отметим, что в «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

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