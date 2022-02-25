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Пятница, 25 февраля, 2022

Володин назвал три ошибки Зеленского и предрёк ему «бесславный конец»

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Володин назвал три ошибки Зеленского и предрёк ему «бесславный конец»

7info7

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал три ошибки президента Украины Владимира Зеленского и предрёк ему «бесславный конец и закономерный исход политической карьеры актёра, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни людей». Пост он опубликовал в своём Telegram-канале 25 февраля.

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По мнению Володина, Зеленский сделал много ошибок, но три из них – самые большие.

Первая. Такое государство как Украина должно проводить собственную независимую политику. А не прогибаться под США и Европу.
Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан.
Вместо того, чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия) — по факту втянул её в НАТО. Альянс стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить её затем в пепелище.

Вторая. Получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения.

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И третья. Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства.

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