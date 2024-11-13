Среда, 13 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Зеленский экстренно обратился к Западу после российских ударов по Киеву

Дата публикации

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с настоятельной просьбой усилить поддержку, отметив острую необходимость в помощи после недавних ударов российских сил по военным объектам в Киеве. Обращение президента опубликовано на его странице в соцсети X, пишет «Газета.ру».

Зеленский подчеркнул, что для эффективной обороны ВСУ требуется ещё больше ресурсов и поблагодарил страны-партнёры за их текущую поддержку. В своём заявлении он выделил важность своевременных поставок ракет для систем противовоздушной обороны, а также выполнения ранее заключённых договорённостей о производстве и передаче военного оборудования Украине.

«Чем более успешны наши воины на передовой, тем ближе мы становимся к завершению конфликта, — написал Зеленский. — Мира можно добиться только силой».

Новости рубрики
Новости мира

Причиной взрыва в доме на севере Москвы могло стать средство от тараканов

Возможной причиной взрыва в квартире на севере Москвы могло стать средство от тараканов, пишет...
Новости мира

Автобус упал в кювет в Красноярском крае, пострадали 18 человек

Авария случилась 7 ноября в 8 утра на 80-м километре автодороги Красноярск-Енисейск возле села Бартат Большемуртинского района.
Новости мира

Екатеринбуржец случайно поранился штопором и умер

Житель Екатеринбурга открывал бутылку, поранился штопором и умер, пишет URA.RU со ссылкой на источник. По другой...