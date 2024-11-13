Зеленский экстренно обратился к Западу после российских ударов по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с настоятельной просьбой усилить поддержку, отметив острую необходимость в помощи после недавних ударов российских сил по военным объектам в Киеве. Обращение президента опубликовано на его странице в соцсети X, пишет «Газета.ру».

Зеленский подчеркнул, что для эффективной обороны ВСУ требуется ещё больше ресурсов и поблагодарил страны-партнёры за их текущую поддержку. В своём заявлении он выделил важность своевременных поставок ракет для систем противовоздушной обороны, а также выполнения ранее заключённых договорённостей о производстве и передаче военного оборудования Украине.

«Чем более успешны наши воины на передовой, тем ближе мы становимся к завершению конфликта, — написал Зеленский. — Мира можно добиться только силой».