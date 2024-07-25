Завершились поиски пропавшей 39-летней рязанки

В Рязанской области завершились поиски 33-летней Юлии Г. Женщину нашли живой, сообщил ПСО «Лиза Алерт».
Юлия пропала 14 июля в ряжском селе Петрово. Её искали в Ряжском районе и в Москве.
Подробности поисков волонтёры традиционно не раскрывают.
В Рязанской области завершились поиски 33-летней Юлии Г. Женщину нашли живой, сообщил ПСО «Лиза Алерт».
Юлия пропала 14 июля в ряжском селе Петрово. Её искали в Ряжском районе и в Москве.
Подробности поисков волонтёры традиционно не раскрывают.
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