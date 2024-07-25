Завершились поиски пропавшей 39-летней рязанки

В Рязанской области завершились поиски 33-летней Юлии Г. Женщину нашли живой, сообщил ПСО «Лиза Алерт».

Юлия пропала 14 июля в ряжском селе Петрово. Её искали в Ряжском районе и в Москве.

Подробности поисков волонтёры традиционно не раскрывают.