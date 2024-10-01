Завершено расследование убийства в Рязанской области, совершённого в 2014 году

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела об убийстве 10-летней давности, которое произошло в Рязанской области. В качестве обвиняемых проходят трое граждан — двое из Азербайджана и один из Казахстана. Их обвиняют в убийстве, разбое, хищении наркотиков и других преступлениях.

По данным следствия, в январе 2014 года уроженец Казахстана предложил двум знакомым азербайджанцам совершить разбойное нападение на гражданина, у которого ранее приобретал наркотики. В обмен на это он обещал предоставить сообщникам автомобиль и при необходимости создать ложное алиби. Мужчины согласились на предложение и договорились, что в случае необходимости будут готовы лишить жизни потерпевшего.

На предоставленном автомобиле азербайджанцы прибыли к месту жительства потерпевшего, скрыв лица заранее приготовленными масками и взяв деревянную биту в качестве оружия. Они проникли в квартиру и потребовали передать им деньги и наркотики. Когда хозяин жилища оказал сопротивление, преступники убили его и спрятали тело. Денежными средствами, найденными в квартире, убийцы распорядились по своему усмотрению.

Долгое время обвиняемые находились в федеральном розыске. Благодаря совместной работе следственных органов и сотрудников внутренних дел удалось установить местонахождение двух фигурантов: один из них был задержан в Рязанской области, другой — в Петропавловске-Камчатском. Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий фигурант продолжает находиться в федеральном розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Совокупность собранных доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.