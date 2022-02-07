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Понедельник, 7 февраля, 2022

Завершено расследование гибели 6-летнего ребёнка, провалившегося под лёд в Кадомском районе

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Завершено расследование гибели 6-летнего ребёнка, провалившегося под лёд в Кадомском районе

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Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении безработного жителя Московской области, 1989 года рождения. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

21 ноября 2021 года молодой мужчина оставил 6-летнего сына в доме знакомых в селе Новосёлки Кадомского района. Отец поехал в Кадом за выпивкой. Мальчик, оставшись без присмотра взрослых, пошёл гулять на пруд Машковка, провалился под лёд и утонул.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Его передали на рассмотрение в суд.

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