Завершено расследование гибели 6-летнего ребёнка, провалившегося под лёд в Кадомском районе

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении безработного жителя Московской области, 1989 года рождения. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

21 ноября 2021 года молодой мужчина оставил 6-летнего сына в доме знакомых в селе Новосёлки Кадомского района. Отец поехал в Кадом за выпивкой. Мальчик, оставшись без присмотра взрослых, пошёл гулять на пруд Машковка, провалился под лёд и утонул.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Его передали на рассмотрение в суд.