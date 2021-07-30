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Пятница, 30 июля, 2021
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Заведующая отделения детской неврологии ОКБ им. Семашко ушла на пенсию

7info
Заведующая отделения детской неврологии ОКБ им. Семашко ушла на пенсию
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Эта неделя стала последней рабочей для заведующей Отделением детской неврологии Рязанской ОКБ имени Семашко. Об этом сообщается в группе клиники ВКонтакте.

— Галина Петровна Рожнова уходит на заслуженный отдых. Расставаться с ней коллективу больницы тяжело и грустно, ведь это профессионал, проработавший в больнице почти полвека. На рабочем совещании 29 июля заведующие отделений, начальники отделов и служб в теплой обстановке все вместе вспоминали годы прошедшей совместной работы, — говорится в сообщении.

Заведующая отделения детской неврологии ОКБ им. Семашко ушла на пенсию

Галина Петровна 46 лет отработала в больнице им. Семашко, а если взять интернатуру, то еще больше. В 1990 году она стала заведующей Отделением детской неврологии и главным внештатным неврологом министерства здравоохранения Рязанской области. Награждена знаком «Отличник здравоохранения», имеет защищенные рацпредложения по своей специальности. Благодаря ее стараниям отделение в самые сложные времена выстояло, сохранилось и продолжает успешно работать сегодня.

Конечно же, тяжелее всего расставание с коллегой, с которой они проработали бок о бок 23 года, переживает главный врач больницы им. Семашко Людмила Сорокина. Все чувства она передала в своем обращении к собравшимся коллегам.

Заведующая отделения детской неврологии ОКБ им. Семашко ушла на пенсию

— Сегодня мы провожаем на активный отдых Галину Петровну Рожнову. Она для меня особый человек, — отметила Сорокина. — От нее я многое старалась брать: ее мудрость, смелость в принятии решений, опыт. Галина Петровна создала в своем отделении систему, которая работает сегодня как часы. Отпуская ее на отдых, я спокойна, всё будет хорошо!.

Галина Петровна в своем ответном слове растрогала многих коллег до слез, рассказав вкратце о своем профессиональном пути. Вспоминала она о санавиации, первом дежурстве, мельцеровских боксах, больничном духовом оркестре, обучении в центральных клиниках Союза и тяжелые времена после распада СССР.

— Я — человек-история нашей больницы. Когда я сюда пришла, это была единственная в регионе областная больница, тысячный коллектив, тысяча коек, — рассказала Рожнова. — Меня тогда поразило отношение заслуженных коллег: они всегда помогали, разговаривали, советовали. Ведь в работе мы всегда учимся друг у друга, и молодые врачи у старших, и наоборот.

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