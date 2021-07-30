Заведующая отделения детской неврологии ОКБ им. Семашко ушла на пенсию

Эта неделя стала последней рабочей для заведующей Отделением детской неврологии Рязанской ОКБ имени Семашко. Об этом сообщается в группе клиники ВКонтакте.
Галина Петровна 46 лет отработала в больнице им. Семашко, а если взять интернатуру, то еще больше. В 1990 году она стала заведующей Отделением детской неврологии и главным внештатным неврологом министерства здравоохранения Рязанской области. Награждена знаком «Отличник здравоохранения», имеет защищенные рацпредложения по своей специальности. Благодаря ее стараниям отделение в самые сложные времена выстояло, сохранилось и продолжает успешно работать сегодня.
Конечно же, тяжелее всего расставание с коллегой, с которой они проработали бок о бок 23 года, переживает главный врач больницы им. Семашко Людмила Сорокина. Все чувства она передала в своем обращении к собравшимся коллегам.
Галина Петровна в своем ответном слове растрогала многих коллег до слез, рассказав вкратце о своем профессиональном пути. Вспоминала она о санавиации, первом дежурстве, мельцеровских боксах, больничном духовом оркестре, обучении в центральных клиниках Союза и тяжелые времена после распада СССР.