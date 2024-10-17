Четверг, 17 октября, 2024
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Заслуженный врач РФ Осипов предупредил об опасности супов для организма

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Алексей Самохин
freepik.com

Супы, которые многие считают полезными, могут нанести организму серьезный вред. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

Мнение экспертов о супах неоднозначное. В некоторых случаях они могут быть полезны, в других — наоборот, вредны. Это зависит от состояния желудочно-кишечного тракта и наличия гастроэнтерологических заболеваний у человека.

«Когда суп попадает в желудок, слизистая оболочка раздражается, начинается выделение желудочного сока, и перерабатываются продукты, поступившие в желудок. В супах содержатся экстрактивные вещества, которые усиливают секрецию, вызывают раздражение, а иногда и воспаление желудка. Это особенно негативно сказывается на людях с гастритами и заболеваниями ЖКТ», — объяснил Осипов.

По его словам, наиболее вредным супом является солянка, так как для её приготовления используется несколько видов мяса и овощей.

«Эти ингредиенты выделяют экстрактивные вещества, которые сильно раздражают желудок, усиливают пищеварение и могут вызвать различные побочные эффекты», — заключил специалист.

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