Заслуженный учитель Рязанской области Маргарита Стоцкая: Отец видел меня агрономом, а мать врачом

Учитель, перед именем твоим,

Позволь смиренно преклонить колени.

Добролюбов

Каждый человек в жизни пытается найти свое предназначение, и в этом немаловажную роль играют первые наставники — учителя. В преддверии профессионального праздника корреспондент 7инфо побывал в гостях у заслуженного преподавателя химии и биологии, ветерана труда Рязанской области, которая поделилась воспоминаниями долгого и тернистого пути становления.

Рязанкина Маргарита Ивановна родилась в деревне Залипяжье Старожиловского района Рязанской области в 1934 году. В большой крестьянской семье скучать не приходилось: родители стали обладателями четырех непосед, поэтому, после окончания рабочего дня в колхозе, посвящали все свободное время воспитанию детей. Маргарита была старшей среди всех, что подразумевало присмотр за младшими братьями и сестрами, осознание ответственности за свои действия и высказывания.

Шел 1943 год. Под эхо выстрелов, гул самолетов и повесток о пропавших без вести на фронте, начался первый год обучения в начальной школе Залипяжья. По окончании Второй Мировой Войны главу семейства Ивана Рязанкина по распределению перевели в село Истье. Это событие пришлось на май, и чтобы закончить учебный год маленькая Рита каждый день пешком преодолевала путь около 5 км — от нового дома до первой школы, таково было расстояние между соседними селами.

Табель успеваемости не был идеален: тройки то и дело мелькали по рисованию, пению и физкультуре.

«Что сегодня для вас ценно? И что заставит улыбнуться? Помню, как в первом классе от РАНО пришел подарок — пара валенок, в качестве поддержки многодетной семьи, кормилец которой участвовал в боевых действиях. Словами не передать как мы радовались. А в 10 классе делили одни валенки на двоих с младшим братом. Он учился в первую смену, а я во вторую. Вася прибегал, происходила «смена караула» и черевички отправлялись в обратный путь»

Выбор будущей профессии сформировали учитель начальной школы Зинаида Георгиевна и преподаватель русского языка и литературы Зинаида Дмитриевна. Маргарита была очарована наставниками, которые закладывали основы моральных и жизненных устоев.

«Отец видел меня агрономом, а мать врачом»

Уже в старших классах Маргарита Ивановна поймала себя на мысли, что проявляет большой интерес к ботанике, в следствии чего определился специалитет профессии — учитель химии и биологии. Вступительные экзамены в Рязанский педагогический институт (РГУ) прошли успешно: сочинение, химия, физика и немецкий язык.

1957 год ознаменовался запуском искусственного спутника Земли, спуском на воду первого в мире корабля с ядерной силовой установкой ледокола «Ленин» и многими другими событиями в СССР, на фоне которых стремительно проносились будни студентки первого курса Рязанкиной Маргариты.

«Паспорта колхозникам в то время выдавали по особым случаям: по согласованию и предоставлению специальной справки, на основании чего руководство колхоза освобождало от дальнейших работ. Председатель колхоза Полина Степановна и уполномоченный из районного комитета наотрез отказывались верить в мои слова о зачислении, пока я не достала из сумки справку из института».

В первый год обучения институт выделял деньги для студентов и оплачивал съемное жилье в доступной близости к учебным корпусам, со второго курса ситуация изменилась, и Маргарита в компании четырех соседок обосновалась в общежитии 4-ех этажного здания на ул. Полонского.

«Ботаника, зоология, анатомия… А потом и химия: неорганическая, органическая, физколлоидная, аналитическая… Любовь к этому предмету пришла из-за практических работ и опытов. В сельских школах преподавали «меловую химию» — от слова мел, из-за дефицита материалов «волшебства» на школьных уроках не случалось»

По прошествии многих лет, Маргарита Ивановна вспоминает преподавательский состав института со словами благодарности.

В то время мы произносили слово «учитель» с большим почтением и огромным уважением: всегда пример для подражания в жизненных ситуациях, принципы морали и нормы этикета формировались под их чутким руководством.

На пятом курсе, из-за нехватки учителей по Рязанской области, студентов распределили на срочную практику по деревням обучать детишек. Так Маргарита Ивановна попала в село Плахино — родину композитора Александрова; возможность вернуться в родные стены института представилась в конце декабря.

Согласно установленным правилам, выпускников в обязательном порядке направляли по населенным пунктам большой страны СССР, где они обязались отработать 3 года по назначению.

По стечению обстоятельств, близкая подруга Маргариты в период студенческой поры переживала душевные терзания из-за неразделённой любви (как это часто бывает), что и сподвигло девушек рассматривать место практики подальше от Рязанской области.

«В комнате общежития прямо над моей кроватью висела географическая карта, взгляд остановился на Приморском крае. Поедем?»

Разговор носил шуточный характер, но кто бы знал, что подруга всерьез направила письмо с улицы Подбельского (Почтовая) в Москву на Чистые пруды в Министерство образования с пожеланиями о распределении, упомянув имя Маргариты Ивановны.

«Вспоминаю, как вышла из кабинета, где проходил экзамен. Причем предмет был достаточно легкий, но со всех сторон в мою сторону сыпались поздравления и радостные возгласы. В ответ на мой вопросительный взгляд одногруппница Зина Чапкина, улыбаясь, протянула конверт с Чистых Прудов. Как гром среди ясного неба»

Как выяснилось позже, направление в Приморский край оказалось не столь пугающим, учитывая, что большая часть группы направилась в сторону Магадана и Камчатки.

«Школа на 1000 человек, чуть больше 100 преподавателей. Первая, вторая и вечерняя смены с нагрузкой 33 часа в неделю при норме 18. И всего два химика-биолога в штате. Был только один страх — что не справимся и не оправдаем надежд. Приморский край сделал из нас профессионалов»

Даманский конфликт 1969 года прервал восьмилетний уклад жизни в назначенной Чистыми Прудами локации. В родную Рязань вернулась теперь уже Стоцкая Маргарита Ивановна в сопровождении мужа и двоих детей. Проработав год воспитателем в интернате села Истье, от РАНО пришло предложение по трудоустройству в Октябрьскую среднеобразовательную школу № 1 Михайловского района, где и преподавала последние 40 лет. Воспитав и подготовив не одно поколение врачей, химиков, агрономов, Маргарита Ивановна по сей день принимает благодарности за свой труд.

«Будьте терпимы друг другу, прощайте обиды. Мир и добро — вот что важно сегодня».