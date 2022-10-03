Заслуженный учитель Рязанской области Маргарита Стоцкая: Отец видел меня агрономом, а мать врачом

Учитель, перед именем твоим,
Позволь смиренно преклонить колени.
Добролюбов
Каждый человек в жизни пытается найти свое предназначение, и в этом немаловажную роль играют первые наставники — учителя. В преддверии профессионального праздника корреспондент 7инфо побывал в гостях у заслуженного преподавателя химии и биологии, ветерана труда Рязанской области, которая поделилась воспоминаниями долгого и тернистого пути становления.
Рязанкина Маргарита Ивановна родилась в деревне Залипяжье Старожиловского района Рязанской области в 1934 году. В большой крестьянской семье скучать не приходилось: родители стали обладателями четырех непосед, поэтому, после окончания рабочего дня в колхозе, посвящали все свободное время воспитанию детей. Маргарита была старшей среди всех, что подразумевало присмотр за младшими братьями и сестрами, осознание ответственности за свои действия и высказывания.
Шел 1943 год. Под эхо выстрелов, гул самолетов и повесток о пропавших без вести на фронте, начался первый год обучения в начальной школе Залипяжья. По окончании Второй Мировой Войны главу семейства Ивана Рязанкина по распределению перевели в село Истье. Это событие пришлось на май, и чтобы закончить учебный год маленькая Рита каждый день пешком преодолевала путь около 5 км — от нового дома до первой школы, таково было расстояние между соседними селами.
Табель успеваемости не был идеален: тройки то и дело мелькали по рисованию, пению и физкультуре.
«Что сегодня для вас ценно? И что заставит улыбнуться? Помню, как в первом классе от РАНО пришел подарок — пара валенок, в качестве поддержки многодетной семьи, кормилец которой участвовал в боевых действиях. Словами не передать как мы радовались. А в 10 классе делили одни валенки на двоих с младшим братом. Он учился в первую смену, а я во вторую. Вася прибегал, происходила «смена караула» и черевички отправлялись в обратный путь»
Выбор будущей профессии сформировали учитель начальной школы Зинаида Георгиевна и преподаватель русского языка и литературы Зинаида Дмитриевна. Маргарита была очарована наставниками, которые закладывали основы моральных и жизненных устоев.
«Отец видел меня агрономом, а мать врачом»
Уже в старших классах Маргарита Ивановна поймала себя на мысли, что проявляет большой интерес к ботанике, в следствии чего определился специалитет профессии — учитель химии и биологии. Вступительные экзамены в Рязанский педагогический институт (РГУ) прошли успешно: сочинение, химия, физика и немецкий язык.
1957 год ознаменовался запуском искусственного спутника Земли, спуском на воду первого в мире корабля с ядерной силовой установкой ледокола «Ленин» и многими другими событиями в СССР, на фоне которых стремительно проносились будни студентки первого курса Рязанкиной Маргариты.
В первый год обучения институт выделял деньги для студентов и оплачивал съемное жилье в доступной близости к учебным корпусам, со второго курса ситуация изменилась, и Маргарита в компании четырех соседок обосновалась в общежитии 4-ех этажного здания на ул. Полонского.
«Ботаника, зоология, анатомия… А потом и химия: неорганическая, органическая, физколлоидная, аналитическая… Любовь к этому предмету пришла из-за практических работ и опытов. В сельских школах преподавали «меловую химию» — от слова мел, из-за дефицита материалов «волшебства» на школьных уроках не случалось»
По прошествии многих лет, Маргарита Ивановна вспоминает преподавательский состав института со словами благодарности.
На пятом курсе, из-за нехватки учителей по Рязанской области, студентов распределили на срочную практику по деревням обучать детишек. Так Маргарита Ивановна попала в село Плахино — родину композитора Александрова; возможность вернуться в родные стены института представилась в конце декабря.
Согласно установленным правилам, выпускников в обязательном порядке направляли по населенным пунктам большой страны СССР, где они обязались отработать 3 года по назначению.
По стечению обстоятельств, близкая подруга Маргариты в период студенческой поры переживала душевные терзания из-за неразделённой любви (как это часто бывает), что и сподвигло девушек рассматривать место практики подальше от Рязанской области.
Разговор носил шуточный характер, но кто бы знал, что подруга всерьез направила письмо с улицы Подбельского (Почтовая) в Москву на Чистые пруды в Министерство образования с пожеланиями о распределении, упомянув имя Маргариты Ивановны.
Как выяснилось позже, направление в Приморский край оказалось не столь пугающим, учитывая, что большая часть группы направилась в сторону Магадана и Камчатки.
Даманский конфликт 1969 года прервал восьмилетний уклад жизни в назначенной Чистыми Прудами локации. В родную Рязань вернулась теперь уже Стоцкая Маргарита Ивановна в сопровождении мужа и двоих детей. Проработав год воспитателем в интернате села Истье, от РАНО пришло предложение по трудоустройству в Октябрьскую среднеобразовательную школу № 1 Михайловского района, где и преподавала последние 40 лет. Воспитав и подготовив не одно поколение врачей, химиков, агрономов, Маргарита Ивановна по сей день принимает благодарности за свой труд.
«Будьте терпимы друг другу, прощайте обиды. Мир и добро — вот что важно сегодня».