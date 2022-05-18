Зарплату работникам «Рязцветмета» выплатят после продажи свинца

Глава Рязани, председатель городской Думы Татьяна Панфилова встретилась с уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной и обсудила ситуацию, сложившуюся на заводе «Рязцветмет». Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Панфилова рассказала о разговоре с директором завода Юлией Гончаровой. Руководитель предприятия обещает выплатить зарплаты работникам после продажи партии свинца. Пока же идёт восстановление документов на металл, уничтоженных во время рейдерского захвата.

Епихина предложила подключить Пенсионный фонд к восстановлению уничтоженных трудовых книжек работников. Татьяна Панфилова сообщила, что уже связывалась по данному вопросу с руководителем регионального отделения Юрием Карповым. Он обещал помочь, хотя предприятие зарегистрировано в Курске, выплаты проходили там.