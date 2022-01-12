Зарплатные предложения на рынке труда в Рязани увеличились в 2021 году — Авито

По исследованиям аналитического центра Авито Работы за прошедший год заработная плата в массовых профессиях в среднем увеличилась на 17%, а в Рязани — на 13%. Медианная зарплата в городе составила 35000 рублей.

Рост заработной платы отмечается в группах профессий «Автомобильный бизнес» (13%), «Транспорт, логистика» (13%), «Строительство» (13%).

Медианная зарплата в Рязани в 2021 году составила 35000 рублей, увеличившись на 13%.

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В 2020 году во многих сферах отмечалась стагнация зарплат, а в банковском секторе — их снижение. В 2021 году ситуация иная. В группах профессий «Автомобильный бизнес» в Рязани заработная плата составила 45000 рублей, в «Транспорт и логистика» — 45000 рублей, «Строительство» — 45000 рублей.

В группе профессий «Управление персоналом» зарплата в городе составила 35000 рублей. Работодатели стремятся решить вопросы кадрового голода благодаря профессиональным рекрутерам.

Медианная зарплата в сферах продаж по итогам года в Рязани — 30000 рублей, искусства и развлечений — 25000 рублей, охраны и безопасности — 27000 рублей, страхования — 30000 рублей, образования — 13000 рублей.

Медианная зарплата — это зарплата, меньше которой и больше которой запрашивают по 50% соискателей