Зарплата на рязанских агропредприятиях за год выросла более чем на 20%

Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия информирует об обновлении базы вакансий в агропромышленном комплексе Рязанской области. Работа в этом направлении проводится в соответствии с задачами федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Предприятиям АПК различных районов и муниципальных округов региона требуются инженеры, ветеринары, зоотехники, агрономы, технологи, животноводы, механизаторы и водители. Кроме того, есть возможность трудоустройства экономистов, специалистов других профессий и рабочих.

Средняя заработная плата на рязанских агропредприятиях за год выросла более чем на 20% и на сегодняшний день превышает 71 тысячу рублей. При этом в сфере животноводства она составляет 83 184 рубля. В девяти предприятиях средняя зарплата свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Данные в базе вакансий АПК региона обновляются ежеквартально. В настоящее время там размещены 1140 вакантных рабочих мест. Соискатели также могут узнать требования к кандидатам и размер заработной платы, предлагаемые условия в населенных пунктах: наличие жилья, детского сада, школы, сведения о газификации села и другие. Более 400 вакансий сопровождаются готовыми вариантами предоставления жилья.