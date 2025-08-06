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Транспорт и дороги

Запрет на движение по улице Гагарина продлили до 12 августа

Анастасия Мериакри
Фото: администрация Рязани

Ограничение движения на улице Гагарина в Рязани продлили до 23:00 12 августа. Об этом 6 августа сообщили в РМПТС.

Ограничения действуют на участке от дома №1/77 по улице Черновицкой до дома №88 по улице Стройкова. Городской транспорт на время перекрытия дороги следует по изменённым маршрутам:

  • Автобусы маршрутов №30М3, №33М2, №50М3, №71М2, №85М3, №90М2 и №99М2 идут в прямом и обратном направлениях по улицам Полетаева и Островского, затем продолжат свои маршруты.
  • Автобусы маршрутов №32М3, №49М2 и №62М2 следуют по улицам Островского и Полетаева, затем продолжат свои маршруты.
  • Автобусы маршрута №58М2 идут по ул. Островского и ул. Черновицкой, а затем продолжат движение по маршруту.
  • Автобусы маршрута №2 двигаются по ул. Дзержинского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Островского и ул. Черновицкой.
  • Автобус маршрута №23 идут по ул. Островского и ул. Ленинского Комсомола.
  • Автобусы маршрута №16 продолжат движение по ул. Островского, ул. Ленинского Комсомола, ул. Дзержинского и ул. Гагарина.
  • Автобус маршрута №6 следуют до остановки «Завод точного литья».
  • Автобусы маршрута №20 при движении от остановки «Кинотеатр Дружба» будут двигаться по улицам Высоковольтная и Островского, а в обратном направлении — по Высоковольтной, Шевченко и Дзержинского.
  • Троллейбусы маршрутов №5в и №5нв будут идти до остановки «Памятник Ф. Полетаеву».

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Жителей района призвали соблюдать меры безопасности вблизи ремонтных работ.

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