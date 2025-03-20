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Фото: Изображение от ArthurHidden на Freepik
Транспорт и дорогиГлавные новости

Запрещающие парковку знаки на улице Вокзальной в Рязани перенесут

Анастасия Мериакри

В Рязани запрещающие парковку знаки на улице Вокзальной перенесут. Об этом сообщил заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии Дмитрий Наумов на заседании комитета по ЖКХ Рязанской городской думы 20 марта.

Дорожные знаки расположены на участке от поворота с Первомайского проспекта в сторону движения железнодорожного вокзала Рязань-1. Указатели перенесут «чуть дальше». 

По словам Наумова, в связи с обновлённым проектом организации дорожного движения на данном участке дорог знаков не будет.

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