Британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran высказал мнение, что публикации в западных СМИ, касающиеся подрыва «Северных потоков», могут быть направлены на подготовку к отстранению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Меркурис подчеркнул, что статья в газете Wall Street Journal, вероятно, имеет целью создание условий для смены власти на Украине. По его словам, такие публикации западных СМИ могут подрывать позиции не только президента Зеленского, но и всей украинской политической верхушки.

Эксперт отметил, что статья нанесла серьёзный удар по Германии, которая вложила значительные ресурсы в запуск газопровода «Северный поток» из России.

Ранее Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на свои источники, что немецкие следователи сосредоточились на роли бывшего главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного и его помощников в подрыве «Северных потоков».