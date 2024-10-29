Вторник, 29 октября, 2024
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Зампред рязанского правительства рассказал об опасности, исходящей от белок из ЦПКиО

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Валерия Мединская

Зампред правительства Рязанской области Александр Шаститко рассказал, почему опасно кормить белок в ЦПКиО. Вопрос чиновнику задали во время его публичного доклада 29 октября.

Шаститко отметил, что вопрос кормления белок — очень важный. Эти животные являются переносчиками различных болезней, в том числе бешенства. В процессе кормления с рук грызун может легко поцарапать человека и даже укусить. А следовательно — передать заболевание.

Зампред правительства рекомендовал рязанцам не позволять детям кормить белок в ЦПКиО с рук. Чтобы угостить белок лакомствами, необходимо использовать кормушки.

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