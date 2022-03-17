Зампред облправительства Никитин раскритиковал глав рязанских районов за отсутствие работы с инвесторами

Зампред регионального правительства Артем Никитин на заседании Штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата, которое состоялось 17 марта в Корпорации развития Рязанской области, раскритиковал глав администраций муниципальных образований региона за отсутствие работы с инвесторами.

- Реклама -

Участие руководителей районных администраций в развитии инвестиционного потенциала муниципальных образований и региона в целом стало ключевой темой обсуждения участников заседания.

«Если глава администрации района не хочет заниматься инвестициями, значит он не заинтересован в развитии своего муниципалитета. Таким не место в команде губернатора», – подчеркнул Артем Никитин.

По его словам, регион активно переходит на инвестиционный формат развития, сохраняются все планы и стратегические цели, которые были заявлены в Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года.

Ещё одно направление работы по улучшению инвестиционного климата Рязанской области, которое обсудили участники заседания, – оптимизация механизма взаимодействия ресурсоснабжающих организаций с инвесторами. Со ссылкой на анализ процедур подключения к инженерным сетям было принято решение о сокращении сроков предоставления ряда услуг на 25-40%.

- Реклама -

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам стабилизации процессов реализации в регионе инвестиционных проектов с учетом текущей геополитической ситуации. В настоящее время специалисты Корпорации развития проводят с инвесторами рабочие встречи, на которых выявляют возникающие проблемы и вырабатывают варианты их решения.