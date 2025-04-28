Заместитель председателя и депутат Рязанской Гордумы рассмотрели обращения граждан

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев и депутат РГД по округу №5 Сергей Самарский провели личный прием граждан в Штабе общественной поддержки.

С жительницами дома №20 по улице пос. Мехзавода Людмилой Степахиной и Еленой Васильевой рассмотрели вопрос о необходимости благоустройства территории между домами №№17, 19 и 20, а также обсудили возможность организовать парковочное пространство возле детского сада № 48. Решение вопросов будет поэтапным.

Кроме того, с участием заместителя главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы, сопредседателя Комитета семей воинов Отечества Рязанской области Анны Ивановой и представителей администрации города был рассмотрен проект дальнейшего благоустройства Гвардейского сквера. Его проведение запланировано будущим летом в рамках программы поддержки местных инициатив.