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Власть и политика

Заместитель председателя и депутат Рязанской Гордумы рассмотрели обращения граждан

Валерия Мединская

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев и депутат РГД по округу №5 Сергей Самарский провели личный прием граждан в Штабе общественной поддержки.

С жительницами дома №20 по улице пос. Мехзавода Людмилой Степахиной и Еленой Васильевой рассмотрели вопрос о необходимости благоустройства территории между домами №№17, 19 и 20, а также обсудили возможность организовать парковочное пространство возле детского сада № 48. Решение вопросов будет поэтапным.

Кроме того, с участием заместителя главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы, сопредседателя Комитета семей воинов Отечества Рязанской области Анны Ивановой и представителей администрации города был рассмотрен проект дальнейшего благоустройства Гвардейского сквера. Его проведение запланировано будущим летом в рамках программы поддержки местных инициатив.

– Прямое общение с жителями и учет их мнения – важнейшее условие реализации Народной программы развития нашего округа и организации эффективного депутатского контроля, – подчеркнул Антон Астафьев.

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