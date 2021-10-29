Залечь на дно в Рязани

Грех коренному рязанцу, переехавшему в Москву, не свозить одного из столичных друзей на малую родину. Показать, чем богат край Рязанский. Так и сложилось: в один из будних дней мы взяли машину и поехали колесить по туристическим местам области: посетили музей Сергея Есенина в Константиново, Старожиловский конный завод и Касимов с его мусульманскими святынями. Поездка преподнесла нам немало сюрпризов, причем не все из них оказались приятными.

Наше путешествие можно разбить на две части: осмотр мейнстримных мест, к которым приковано большое внимание, и мест, которые можно было бы назвать запущенными, но не хочется обижать местных жителей, поэтому назовем их «перспективными».

Награда за спасение столицы

Сначала мы заехали в Зарайск – небольшой город в Подмосковье, который совсем недавно относился к Рязани. В 1521 году вместе с Рязанским княжеством он вошел в состав единого Русского государства. Зарайск прославился в Смутное время. Сначала его заняли отряды Лжедмитрия II, после чего освободило рязанское ополчение под руководством Прокопия Ляпунова. Затем зарайским воеводой стал Дмитрий Пожарский – будущий освободитель Москвы от поляков.

Столица вернула должок Зарайску после революции, включив город в состав Московской области. Влияние подмосковной прописки здесь ощущаешь сразу: недавно отремонтированная улица Красноармейская впечатляет идеально уложенной плиткой и общим подходом к благоустройству с использованием дорогих материалов. Пожалуй, из рязанских улиц ей не уступает лишь Почтовая.

Видимо благополучием променада поспешили воспользоваться местные магазинчики. Так, за небольшой кусок медовой коврижки с нас хотели взять 450 рублей. Решили обойтись без сладостей.

Зарайский Кремль прекрасен. Внешне он напоминает крепость в Туле. Вход в него свободный, за отдельную плату можно прогуляться по крепостным стенам и почувствовать себя заправским стрельцом. Территория кремля ухоженная, однако стоит признать, что кроме стен смотреть особо не на что: Иоанно-Предтеченский собор не впечатляет своим обликом, а более древний и величественный Никольский собор находится на реставрации и обнесен забором. Куда точно стоит сходить, так это музей Зарайского Кремля, но из-за плотного графика нам не удалось этого сделать. Судя по фотографиям в Интернете очевидно, что любителям истории он точно зайдет. Также не успели подняться на водонапорную башню, откуда, как говорят, открывается впечатляющий вид на Зарайск.

Сюрреалистично выглядит Гостевой двор, в котором находится автовокзал, а во внутреннем дворе ведется торговля старым дедовским способом: в палатках под открытым небом. Это место спускает с небес на землю и возвращает в реальность российской провинции. Как говорят местные, не за горами реставрация, но пока все выглядит печально.

Люди хотят домой

Следующий пункт путешествия – село Константиново, где приятно побывать в любое время года, даже поздней осенью. Несмотря на сильный ветер и озябшие конечности, мы насладились здешними видами на Оку и бескрайние поля. Каждый раз поражает простота и великолепие среднерусского пейзажа.

Даже по сравнению с благоустройством туристического центра Зарайска, музей Есенина находится в великолепном состоянии. Недавно восстановленные конюшни и оранжерея возле усадьбы Лидии Кашиной тому подтверждение: работа выполнена качественно, постройки можно запросто перепутать с историческими, простоявшими на этом месте более века.

У нас оставалось полтора часа до закрытия музея, чтобы обойти все экспозиции. Сначала заглянули в чайную, чтобы согреться и перекусить, заодно приятно пообщались с продавщицами. Далее все по плану и без приключений: дом родителей Есенина, земская школа, дом священника Смирнова. Все туристические объекты, как уже говорилось, в прекрасным состоянии.

Последней остановкой оказалась пресловутая усадьба Кашиной, куда мы зашли за двадцать минут до закрытия. Все бы ничего, но вот местным работницам эта идея показалась неудачной. Едва переступив порог здания, мы почувствовали с трудом скрываемое недовольство одной из сотрудниц, которая постаралась деликатно посоветовать нам обойти все этажи как можно скорее.

Так мы и сделали – нам хватило 15 минут. На выходе нас ждали уже натянувшие куртки сотрудницы, приготовившиеся отчалить по домам, как только мы покинем территорию усадьбы. Ну, мы и не стали задерживать людей, подумаешь, заплатили за это деньги. Без пяти шесть мы всей гурьбой пошли в сторону парковки: милые женщины в предвкушении оказаться дома, а мы – с чувством удовлетворения от «качественного» сервиса.

Потерянный рай

На следующий день мы отправились в Старожилово, чтобы посетить конный завод. Дорога от Рязани заняла чуть меньше часа. Конезавод был построен в 1883-1889 годах Павлом фон Дервизом, сыном железнодорожного магната и одного из богатейших людей Российской империи того времени.

Архитектором проекта выступил Федор Шехтель – будущий светила отечественной архитектуры. Позже он построил помпезные особняки для московских богачей, Ярославский вокзал, павильоны Русского отдела на выставке в Глазго и еще множество шедевров. Параллельно с конным заводом он работал над усадьбами фон Дервизов в Кирицах и селе Соха, но их посещение мы оставили на следующий раз.

В Старожилове Шехтель потрудился на славу, возведя двенадцать строений, выполненных в неоготическом стиле: конюшни, кузнецу, манеж, молокозавод, спиртзавод, жилые дома и летний театр. Особо поражают разноцветные витражи, один из которых чудом сохранился в главном здании. Территория конного завода огромна даже по современным меркам. Это настоящий город-государство, замок для лошадей. И ведь правда: до революции их число доходило чуть ли не до трех тысяч.

После революции конный завод был национализирован, там были организованы кавалерийские курсы, которые в свое время закончил будущий маршал Победы Георгий Жуков. Со временем многие строения пришли в упадок. В какой-то момент в хозяйственных зданиях сделали квартиры. Недавно их расселили.

Сейчас здешняя атмосфера пропитана духом обреченности. Величественно возвышается заброшенная водонапорная башня, на которую, в теории, можно забраться, но лучше не рисковать жизнью – перегородки могут обрушиться в любой момент.

Неплохо сохранилось главное здание. Тайком нам удалось пробраться внутрь на минуту, чтобы посмотреть за обучением одной из лошадей движению по кругу, но вскоре нас попросили уйти, что справедливо. Сейчас здесь разводят лошадей русской верховой породы. Они пасутся в загонах на улице, к ним можно подойти и погладить, пока никто не видит. Лошади очень добрые и непугливые.

Хотели посетить музей, но сотрудница конезавода в весьма недружелюбной форме объяснила нам, что записываться на экскурсию нужно заранее. Позже в Интернете нашли информацию, что цена удовольствия – 3500 рублей с десяти человек, что недешево. Туризмом и не пахнет, хотя место поистине уникальное. Здесь можно было бы сделать прокат лошадей, ипподром, развлечения для детей, гостиницу и кафе. Безусловно, требуются колоссальные вложения, но все составляющие для притяжения туристов, в том числе из Москвы, есть. На фоне недавних новостей о двух поджогах, складывается впечатление, что конный завод ждет не самая завидная судьба. Хотя и в его нынешнем состоянии есть своя прелесть.

Медаль за отвагу

Главное, зачем мы отправились в путешествие – это Касимов. Бывшая столица Касимовского ханства, город, где уже долгие годы уживаются две культуры: русская и татарская. При царе Василии II эти земли были переданы в дар хану Касиму, ставшему основателем феодального государства с высокой долей мусульманского населения, что само по себе редкость для Центральной России. Касимовское ханство просуществовало чуть более двухсот лет, но оставило заметный след в российской истории.

С тех времен татарское население по большей части ассимилировалось с русским, и главным напоминанием о былом величии остаются сохранившиеся мусульманские святыни. Главная из них – Ханская мечеть. Считается, что она была построена в начале XVI века и снесена по приказу Петра Великого в XVIII веке. Проплывая по Оке, он перекрестился при ее виде. Как принято думать, царь перепутал мечеть с православным храмом и не смог сдержать обиды. В итоге ее заново отстроили при Екатерине II. Со времен средневековья сохранился лишь минарет, который демонстрирует масштаб и пафос былой застройки этих мест – в прошлом мечеть соседствовала с ханским дворцом и крепостью.

Однако в три часа дня мечеть оказалась закрытой для посетителей, хотя по расписанию должна была работать до четырех, что сильно нас разочаровало. Расположенная в относительной близости Новая мечеть, построенная в начале XX века, также не порадовала нас гостеприимством. Лишь на двери с обратной стороны здания красовалась табличка с номером телефона главы местной мусульманской общины. В ходе общения нам пришлось прибегнуть к хитрости – представиться журналистами из Москвы, приехавшими написать статью о городе.

Спустя 10 минут в Ханской мечети нас с распростертыми объятьями ждала смотрительница. Она провела нам краткую экскурсию, позволила подняться на минарет. Оказалось, что мечеть закрыта на реставрацию, но предупредить об этом туристов в публичном поле никто, судя по всему, не решился. С минарета открылся вид на недавно разбитый сквер имени царицы Сююмбике – легендарной правительницы Казанского ханства и жены казанского и касимовского хана Шах-Али. По одной из версий, она может быть похоронена в текие (усыпальнице) рядом с мужем. Скоро в сквере поставят памятник в ее честь.

Как раз-таки рядом с мечетью и расположена усыпальница Шах-Али хана. Он построена в 1556 году, о чем гласит надпись над входом в одну из комнат. Вход на территорию текие закрыт, поэтому нам пришлось вспомнить подростковое увлечение паркуром и перелезть через забор. Вход в саму усыпальницу также закрыт. Как позже рассказала смотрительница Ханской мечети, местные кладоискатели неоднократно раскапывали гробницу в поисках татарских драгоценностей, которые захоронены вместе с их знаменитыми владельцами.

За посещение следующего объекта нам следовало бы дать медаль за отвагу. Усыпальница Афган-Мухаммед султана расположена на окраине Касимова. Описать дорогу к этой достопримечательности без использования нецензурной лексики весьма затруднительно. Удивительно, но наша Лада Гранта преодолела все кочки, ухабы, резкие подъемы и спуски почти без проблем. Текие одиноко стоит в поле, к постройке, выполненной в древнерусском стиле, можно подойти вплотную и через окна увидеть саркофаги. Вход внутрь также закрыт.

Из-за раннего заката нам не удалось погулять по татарской слободе и кладбищу. Зато успели заглянуть за сувенирами, среди которых есть весьма патриотичные.

Еще одна находка – село Подлипки в 10 минутах езды от Касимова, где сохранилась деревянная мечеть 1880 года постройки. Судя по горе песка и стоящей рядом со зданием стремянкой, здесь также идет ремонт. Хорошеет Рязанская область…

Вывод после поездки прост: вспоминается мем «Прости нас, Юра…», но завершить обращение к Юрию Гагарину не позволяет цензура. Итак, музей Есенина – в идеальном состоянии, немного подкачало отношение сотрудников, но, если честно, сами виноваты – приехали к самому закрытию. Старожиловский конный завод в принципе не преподносит себя как туристический объект, хотя в перспективе – это идеальное место для разнопланового отдыха, сама архитектура и дух места потрясают. Вероятно, так называемая «русская» часть Касимова порадует туристов, но мы решили сосредоточиться на «татарской» части города, которая действительно уникальна. В итоге столкнулись с множеством недоработок с точки зрения инфраструктуры и информации. Хочется, чтобы ситуация изменилась, и следующий гость из Москвы или любого другого российского города увидел Рязанскую область с лучшей стороны.