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Захарова прокомментировала блокировку российских СМИ на Youtube

7info
Мария Захарова, фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova
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Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировала волну блокировок аккаунтов российских СМИ на видеохостинге Youtube. Информация появилась в её телеграм-канале.

Американский видеохостинг Youtube провёл очередную волну веерных блокировок аккаунтов российских СМИ.

На этот раз под удар западной цензуры попали новостные каналы в регионах России. Без предупреждения и в одностороннем порядке закрыт доступ к десяткам региональных филиалов ВГТРК.

<…>

Это бескомпромиссная зачистка информационного пространства от любых ростков инакомыслия. Это произвол, политическая цензура, повседневная норма для американских платформ. При этом там допускают, а зачастую и поощряют размещение на своих ресурсах противоправного, возбуждающего вражду и ненависть, фейкового контента, материалов экстремисткой направленности и террористического характера.

С учётом того, что основная аудитория заблокированных аккаунтов – это российские граждане <…>, этот шаг следует однозначно квалифицировать как неприкрытый акт вмешательства во внутренние дела российского государства и попытку воздействовать на механизмы информирования населения и формирования общественного мнения.

За репрессиями якобы независимой американской компании стоит официальный Вашингтон. Очевидно и то, что такие меры, направленные на перекрытие источников неудобной информации, связаны с предстоящими в марте выборами Президента Российской Федерации и во многом спровоцированы растущим общественным запросом на объективную информацию в самих США.

Подобная медийная агрессия в очередной раз наглядно демонстрируют истинное отношение «коллективного Запада» к плюрализму мнений и свободе доступа к информации, свободе слова.

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В конечном счёте такие действия становятся дополнительным импульсом к формированию полностью независимой от прихотей западных «держателей акций», устойчивой к внешним враждебным воздействиям национальной цифровой экосистемы, необходимость в которой никем не оспаривается.

Подписывайтесь на RuTube, размещайте там свой контент <…> это залог информационного суверенитета, о котором мы давно мечтали и теперь реализуем это на практике.

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