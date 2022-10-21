«Задыхаясь в дыму, ждали помощь»: стал известен последний звонок погибшей семьи в Ейске

Знакомые погибшей большой семьи Ищенко из семи человек, проживающей, в жилом доме в Ейске, рассказали детали трагедии, пишет МК.

По его словам, среди них супруги: 49-летняя Галина и 50-летний Александр; их дети: 26-летняя Наталья и 20-летний Антон; а также их внуки: 5-летний Николай, 9-летний Иван.

«Еще одного ребенка нет в вашем списке. Это была девочка, около 8 лет ей», – пояснил собеседник.

Другой знакомый семьи отметил, что когда в доме начался пожар, они еще были живы

«С главой семьи, Александром, связались близкие. Он сказал, что они живы, пытаются выйти, но им не хватает воздуха, задыхаются. <…> Когда родственники снова позвонили им, трубку уже никто не брал, хотя гудок шёл. Скорее всего, они задохнулись», – отметил он.

В итоге родственникам не удалось выбраться самостоятельно из дома, поскольку там отсутствовали лестничные проемы, которые, видимо, выбило взрывной волной.

17 октября в Ейске на многоэтажный жилой дом упал военный самолет Су-34. По данным Минобороны, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. В результате трагедии погибли 15 человек.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram