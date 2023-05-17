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Задержанные за вымогательство админы вели два телеграм-канала, связанных с Рязанью

7info

В среду, 17 мая, МВД России сообщило о задержании группы создателей анонимных телеграм-каналов, которые подозреваются в вымогательстве денег.

Сеть каналов освещала события в крупных регионах. Учётные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении, Испании.

В сообщении МВД отмечаются, что каналы называли ярко и «токсично», чтобы привлечь внимание публики. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей.

«Зарабатывали» задержанные, продавая «блок на негатив». Получив деньги, они некоторое не публиковали компромат. На данный момент задержаны диджитал-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и писавший тексты профессиональный журналист.

Правоохранители изъяли у задержанных деньги, «холодный» криптокошелек, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, сим-карты.

Название каналов пресс-служба МВД не сообщила. Информацией поделился телеграм-канал «Прямой эфир». В списке оказались два канала, связанных с Рязанской областью: «Греководник» и «Око Оки».

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