Зачем нужна и чем полезна кадастровая карта?

Среди наших читателей, наверняка, немало людей, у которых в собственности есть земельный участок. В процессе владения нередко появляются вопросы, касающиеся налогов, границ с соседями и порядка использования этого объекта недвижимости. Еще больше волнующих моментов возникает непосредственно перед покупкой участка.

Весь участок как на ладони

Чтобы разобраться во многих из них необязательно обращаться с заявлением в специализированные госорганы. Для удобства граждан создана публичная кадастровая карта. Это справочный ресурс, отражающий сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (далее — ЕГРН), с помощью которого можно просматривать информацию в режиме онлайн. Такую карту могут использовать любые лица, для этого не нужно регистрироваться на сайте, подавать какие-либо запросы и вносить плату.

Найти объект недвижимости на карте можно, выбрав его местоположение либо воспользовавшись строкой поиска. Поиск может проводиться по кадастровому номеру объекта или по его адресу.

Благодаря карте можно получить сведения о:

· границах земельных участков (актуальных или временных);

· контурах зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства;

· виде объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс);

· кадастровых номерах объектов недвижимости, площади земельных участков и зданий, , категориях земель в отношении земельного участка;

· кадастровой стоимости объектов недвижимости;

· форме собственности на объекты недвижимости (частная собственность или собственность публично-правовых образований);

· о виде разрешенного использования земельных участков, зданий, сооружений;

· государственных границах, границах между субъектами Российской федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов, а также границах зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других зон.

Кроме того, на публичной кадастровой карте отображаются дополнительные сведения об объектах недвижимости. К ним относятся, в том числе:

· сведения о земельных участках, по которым принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

· сведения о земельных участках, свободных от прав третьих лиц, на которых отсутствуют объекты капитального строительства.

Еще один важный нюанс — публичная кадастровая карта не содержит информации о собственниках объектов недвижимости.

Приятного и полезного знакомства!

Такая карта может быть полезна для получения информации об объекте недвижимости, например, в следующих случаях:

— планируется приобретение земельного участка: с помощью ресурса можно посмотреть его конфигурацию, категорию земель, разрешенное использование, смежные земельные участки, которые поставлены на кадастровый учет, узнать кадастровую стоимость участка;

— если планируется строительство здания (сооружения), можно узнать, как проходят красные линии (условные обозначения, цель которых обратить внимание на установленные границы территорий общего пользования, а также границы территорий, на которых расположены линейные объекты (линии связи, трубопроводы и прочее). Их наличие может повлиять на получение разрешения на строительство;

Данные карты могут пригодиться для получения информации, необходимой для подачи запроса о предоставлении сведений из ЕГРН.

Отметим, что вся информация в онлайн-сервисе носит ознакомительный характер и считается справочной.