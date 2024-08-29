Забивший насмерть знакомую рязанец получил 9 лет колонии

Советский районный суд города Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, признанного виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Как установило следствие, в мае 2024 года осужденный, находясь в гостях у своей знакомой, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес ей более 17 ударов кулаками по голове, шее, туловищу и верхним конечностям. После этого он скрылся с места происшествия. Потерпевшая скончалась от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи.

Государственное обвинение в суде поддерживал прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв. Суд, учитывая позицию обвинителя, приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.