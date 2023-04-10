За выходные на дорогах Рязанской области остановили 20 водителей без прав

В Рязанской области за выходные дни дорожные инспекторы остановили 20 водителей без права управления ТС. Итоги рейдов подвели в УМВД по региону.

Инспекторы ДПС ГИБДД выявили 9664 нарушения правил дорожного движения, из них 20 – это нетрезвое вождение.

14 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование, на них составили административные протоколы. В одном случае водитель сел за руль в состоянии опьянения повторно.

Инспекторы выявили 473 нарушения тонировки и 28 нарушителей-пешеходов. Одно нарушение допустил водитель автобуса. В 26 случаях были нарушены правила перевозки детей.