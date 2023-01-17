За сутки в Рязанской области выявили 14 нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов

16 января в Рязанском регионе сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактические мероприятия «Пешеходный переход» для пресечения нарушений ПДД водителями ТС на нерегулируемых пешеходных переходах.
В ходе рейда выявлено 14 таких нарушений.
В Госавтоинспекции Рязанской области напомнили, что пешеходный переход является местом повышенной опасности. В этой зоне как пешеходы, так и водители очень часто совершают ошибки и просчёты.
Риск наезда на пешехода многократно снижается, если следовать советам дорожных инспекторов.
— Будьте внимательными к пешеходам при подъезде к пешеходным переходам и людям, идущим вдоль проезжих частей за городом.
— Не нарушайте скоростной режим.
— Включайте ближний свет фар, в том числе в населённых пунктах, даже в светлое время суток.
— Следите за чистотой автомобиля, особенно за чистотой стёкол и фар.
— Следите за наличием моющей жидкости в бачке омывателя стёкол.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram