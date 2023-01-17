За сутки в Рязанской области выявили 14 нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов

16 января в Рязанском регионе сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактические мероприятия «Пешеходный переход» для пресечения нарушений ПДД водителями ТС на нерегулируемых пешеходных переходах.

В ходе рейда выявлено 14 таких нарушений.

В Госавтоинспекции Рязанской области напомнили, что пешеходный переход является местом повышенной опасности. В этой зоне как пешеходы, так и водители очень часто совершают ошибки и просчёты.

Риск наезда на пешехода многократно снижается, если следовать советам дорожных инспекторов.

— Будьте внимательными к пешеходам при подъезде к пешеходным переходам и людям, идущим вдоль проезжих частей за городом.

— Не нарушайте скоростной режим.

— Включайте ближний свет фар, в том числе в населённых пунктах, даже в светлое время суток.

— Следите за чистотой автомобиля, особенно за чистотой стёкол и фар.

— Следите за наличием моющей жидкости в бачке омывателя стёкол.