За сутки площадь природных пожаров в Рязанской области выросла на 850 гектаров

На 10 утра вторника площадь превысила 9,4 тысячи гектаров.
Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.
Авиалесоохрана на полночь вторника приводит данные о том, что на территории Рязанской области действуют 2 пожара на землях лесного фонда, 1 пожар на землях обороны и безопасности и 2 пожара на землях особо охраняемых природных территорий (речь идёт о национальном парке «Мещерский» и заповеднике «Окский»). По этим сведениям, общая площадь, пройденная огнём, составляет 9116 тысяч гектаров.