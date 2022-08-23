За сутки площадь природных пожаров в Рязанской области выросла на 850 гектаров

На 10 утра вторника площадь превысила 9,4 тысячи гектаров.

Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.

«На 6 утра понедельника площадь лесных пожаров в Рязанской области составляла 8,62 тысячи гектаров, на 10 утра вторника достигла 9,47 тысячи гектаров», — сказал собеседник агентства.

Авиалесоохрана на полночь вторника приводит данные о том, что на территории Рязанской области действуют 2 пожара на землях лесного фонда, 1 пожар на землях обороны и безопасности и 2 пожара на землях особо охраняемых природных территорий (речь идёт о национальном парке «Мещерский» и заповеднике «Окский»). По этим сведениям, общая площадь, пройденная огнём, составляет 9116 тысяч гектаров.