Пятница, 15 декабря, 2023
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За ночь рязанские коммунальщики вывели 4347 кубометров снега

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Фото: сайт администрации
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В ночь с 14 на 15 декабря рязанские коммунальщики вывезли 4347 кубометров снега, сообщила мэрия.

Снегоуборочные машины работали в центре города, на улицах Электрозаводская, Зубковой, Советской армии, Каширина, Новоселов, Шереметьевская и Сережина гора, а также на Первомайском проспекте, Михайловском шоссе, проезде Яблочкова, в поселке Борки и в Кальном.

Снег вывезли с Брессюирского моста и путепровода на Куйбышевском шоссе. На 10 улицах работали тракторы-щетки.

Днем в пятницу работы по грейдированию второстепенных улиц продолжатся в Октябрьском районе. Сотрудники и техника дирекции благоустройства проведут уборку пешеходных зон во всех районах города. На подметание проезжей части выйдут 20 комбинированных дорожных машин.

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