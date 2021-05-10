За неделю на укусы клещей пожаловались 34 рязанца

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За минувшую неделю с жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения Рязанской области обратились 34 человека. 12 из них – дети. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Число обратившихся к врачам рязанцев ниже прошлогоднего и среднемноголетних показателей. Инфекционных заболеваний, передающихся клещами, не зарегистрировано.

В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что чаще всего клещи кусают людей в лесах, лесопарковых и дачных зонах, а также на кладбищах.

В случае укуса необходимо сразу же обратиться к врачу, в том числе, если вы сняли клеща самостоятельно. Насекомое необходимо отправить на исследование. Лаборатории, делающие анализы, находятся в Рязани.

Узнать расписание их работы и адреса можно здесь.