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Среда, 21 апреля, 2021
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За кулисами рязанского МКЦ

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Муниципальный культурный центр города Рязани запустил творческий проект «За кулисами МКЦ».

 В проекте планируется рассказывать о рязанских артистах, которые работают в центре и радуют публику своим творчеством.

Видеоверсию интервью можно увидеть на Ютубе, а аудио прослушать в подкасте, в группе Вконтакте.

Первым гостем проекта стал  Дмитрий Козырев. Диалог с руководителем ансамбля русской народной песни «Рязаночка», баянистом оркестра русских народных инструментов, групп Вега, ГРУППА OLEГ , The ГАД’s и других творческих проектов получился очень ярким и динамичным.

Все, кто знает и любит творчество артиста, оценят его  вне сценический имидж, а также прекрасное чувство юмора.

Предлагаем вашему вниманию посмотреть или послушать – кто как любит, интервью с Дмитрием Козыревым.

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