За кулисами рязанского МКЦ

- Advertisement -

Муниципальный культурный центр города Рязани запустил творческий проект «За кулисами МКЦ».

В проекте планируется рассказывать о рязанских артистах, которые работают в центре и радуют публику своим творчеством.

Видеоверсию интервью можно увидеть на Ютубе, а аудио прослушать в подкасте, в группе Вконтакте.

Первым гостем проекта стал Дмитрий Козырев. Диалог с руководителем ансамбля русской народной песни «Рязаночка», баянистом оркестра русских народных инструментов, групп Вега, ГРУППА OLEГ , The ГАД’s и других творческих проектов получился очень ярким и динамичным.

Все, кто знает и любит творчество артиста, оценят его вне сценический имидж, а также прекрасное чувство юмора.

Предлагаем вашему вниманию посмотреть или послушать – кто как любит, интервью с Дмитрием Козыревым.