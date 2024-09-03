Вторник, 3 сентября, 2024

За кражу канализационного люка двум жителям Ряжска грозит до 2 лет лишения свободы

Автор: Кристина Аманн

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Фото: Pxhere

В Ряжском районном суде признали виновными двух мужчин, которые украли канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Кражу злоумышленники совершили в октябре 2023 года. Они похитили люк возле одного из жилых домов, чтобы сдать его в пункт металлолома. Однако сделать этого они не успели: из задержали полицейские.

Против мужчин возбудили уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде лишения свободы от 1 года 10 месяцев до 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.

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