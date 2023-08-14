Понедельник, 14 августа, 2023
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За год рязанские пчёлы принесли 568 тонн мёда

7info
Изображение от Freepik

28 тысяч пчелиных семей живет на пасеках Рязанской области. Из этого числа 94% разводят рязанцы-любители, 4% — фермеры, 2% — сельхозпредприятия, сообщила пресс-служба Рязаньстата.

За год рязанские пчёлы принесли 568 тонн мёда. Из них 540 тонн выкачано в личных хозяйствах населения, 26 тонн — в хозяйствах фермеров. В среднем на одного жителя области собрано по 520 граммов мёда. Этого количества вполне хватит человеку на год, поскольку среднедушевое потребление мёда у рязанцев составляет 586 граммов. При этом сахара мы съедаем гораздо больше — 13,5 кг. А ведь мед полезнее!

В ЦФО рекордсменом по производству мёда в расчёте на одного жителя является Орловская область — 2,2 кг. Средний показатель по ЦФО — 400 граммов на человека.

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