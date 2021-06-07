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Понедельник, 7 июня, 2021
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За двенадцатимиллионный долг у рязанца приставы арестовали Mercedes

7info7
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Судебные приставы арестовали на парковке ТЦ «Премьер» в Рязани автомобиль Mercedes CLA. Его владелец накопил многомилионную задолженность, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Рязанской области.

Сумма задолженности рязанца по кредиту составила 12 миллионов рублей. 

Автомобиль судебные приставы опечатали, наложив на него запрет на использование.

В ведомстве гражданам рекомендует контролировать и своевременно оплачивать свои обязательства, регулярно проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств, используя сервис «Банк данных исполнительных производств», расположенный на официальном сайте ФССП.

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