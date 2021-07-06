За десять лет население Рязанской области уменьшилось почти на 43 тысячи человек

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Численность населения Рязанской области по информации Рязаньстата на начало 2020 года составляла — 1 миллион 108 тысяч 847 человек. Такие данные содержатся в региональной программе борьбы с онкологическими заболеваниями.

Происходит естественная убыль населения. По сравнению с 2019 годом численность населения уменьшилась на 5290 тысяч человек или на 0,5%. За 10 лет произошло уменьшение численности населения на 42 тысячи 991 человека, убыль составила 3,73%.

Численность городского населения сократилась на 16 тысяч 329 человек, убыль составила 1,99%; сельского — на 26 тысяч 662 человека, убыль составила 7,96%.

В 2020 году доля населения трудоспособного возраста составила — 54,4%. За 10 лет произошло уменьшение доли лиц трудоспособного возраста на 11,4%. Доля населения старше трудоспособного возраста составила в 2020 году — 29,6%. Произошло увеличение доли лиц нетрудоспособного возраста на 4,9%.

В 2020 году доля женского населения в регионе на 8,6% больше мужского. Тенденция прослеживается с 2011 года, когда этот показатель составлял 8,8%.