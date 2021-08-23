Юрист рассказал, почему за нами следят в магазинах

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Видеонаблюдение ведётся почти во всех магазинах. Однако оно необходимо не только для того, чтобы предотвращать кражи и порчу товаров.

Как отметил агентству «Прайм» юрист Егор Редин, ещё одна проблема магазинов самообслуживания связана с тем, что некоторые покупатели пытаются переложить дорогие технику и продукты в тару от более дешёвых товаров. Это приносит убытки.

В этом случае видеонаблюдение может стать весомым доказательством вины злоумышленника.

Также за счёт камер удаётся следить за порядком в магазине. В случае агрессивного поведения посетителей видеонаблюдение помогает вовремя предотвратить беспорядки.