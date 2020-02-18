Звезду «Битвы экстрасенсов» обманули на девять млн рублей

Участница пятого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Анна Богата пожаловалась, что она стала жертвой мошенничества. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам женщины, в 2014 году она заключила с 37-летним мужчиной договор на покупку недвижимости в Новой Москве. Она внесла 50 тысяч долларов задатка, после чего выплачивала по пять тысяч долларов. В итоге она отдала злоумышленнику более 8,6 миллиона рублей.

Однако продавец дом не достроил, а денежные средства возвращать не собирается. По данному факту проводится проверка.

Фото – страница Анны Богаты в соцсети