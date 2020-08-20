Жителя Перми осудили за куклу с лицом Путина

Вынесен приговор фигурантам уголовного дела о манекене с лицом президента. Инцидент произошел в Перми, пишет портал «59.ru».

Сообщается, что молодые люди изготовили и выставили куклу в центре города. Согласно выводам экспертизы, подсудимые выразили неуважение к обществу, ущерб тем, кто отдал свой голос Путину.

«Унижение человека, неприязнь к чуждому. Мотивом стала политическая вражда и вражда к социальной группе — лицам, поддерживающим деятельность Путина», — зачитал судья.

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В результате одного из фигурантов приговорили к одному году лишения свободы условно, второго — к двум годам в колонии общего режима, третьего — признали невиновным.