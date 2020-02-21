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Жители РФ назвали самый желанный для покупки автомобиль

Жители России назвали самые желанные машины для покупки. О грезах российн рассказал портал Авто.ру, проведя опрос среди жителей восьми больших городов РФ. В этот список вошли Москва, Петербург, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород и Самара.

Больше всего жители нашей страны хотят приобрести или Toyota Land Cruiser 200, или Toyota Land Cruiser Prado. На второй строчке располагается еще один внедорожник – немецкий Mercedes-Benz Geländewagen. Замыкает ТОП-3 Lexus.

Кроме того, россияне желают приобрести Audi, Porsche, Ладу. В десятку самых желанных вошли также Rolls-Royce и Volkswagen. Однако самым интересным стало желание летать на вертолете, сообщает РЕН ТВ.

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