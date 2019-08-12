На главную Новости мира Жители Костромы отыскали в магазине хлеб из будущего
Новости мираОбщество

Жители Костромы отыскали в магазине хлеб из будущего

Жители Костромы нашли в одном из супермаркетов хлеб из будущего. Информация об этом появилась в соцсетях.

Нашедший хлеб покупатель сфотографировал товар. На кадре, размещенном в интернете можно заметить, что на упаковке хлебобулочного изделия красуется дата изготовления 31 августа 2019 года. Данная находка стала причиной шуток в социальных сетях.

Некоторые высказали мысль о том, что хлеб был изготовлен 13 августа, а при нанесении цифр на упаковку их просто перепутали местами, сообщает KOSTROMA.TODAY.

Фото: соцсети

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Полицейские из Рязани стали призёрами Всемирных игр полицейских и пожарных

СК проверит лагерь под Рязанью, откуда уехали дети из Иркутской области

Стендовая стрельба. Рязанские охотники стреляют метко!

В рязанском цирке сменился директор

В Скопинском районе продолжается уборочная

Суд продлил арест Сергею Карабасову

Рязанские активисты попросили власти проконтролировать ход ремонта двора на улице Космонавтов

В Рязанской области прошёл фестиваль «Слава Добрыни»

Водитель, подозреваемый в смертельном ДТП в Ряжском районе, был нетрезв

В Рязани продолжается фестиваль современного искусства «Параллели»

Рязанку задержали за убийство младшего брата

В субботу в Рязани отменят ярмарку выходного дня

В Академии ФСИН выбрали лучшие аудитории

Известные артисты выступили в Главном клиническом госпитале МВД, где лечатся пострадавшие в Дагестане рязанские полицейские

В ДТП с фурами в Путятинском районе погиб человек

В Рязанской области разыскиваются родственники солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Под Гурьевском мужчина разжег мангал и погиб

В Белгородской области осужден мужчина, убивший жену из ревности

В Саранске в пруду утонул мужчина