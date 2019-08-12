Жители Костромы отыскали в магазине хлеб из будущего

Жители Костромы нашли в одном из супермаркетов хлеб из будущего. Информация об этом появилась в соцсетях.

Нашедший хлеб покупатель сфотографировал товар. На кадре, размещенном в интернете можно заметить, что на упаковке хлебобулочного изделия красуется дата изготовления 31 августа 2019 года. Данная находка стала причиной шуток в социальных сетях.

Некоторые высказали мысль о том, что хлеб был изготовлен 13 августа, а при нанесении цифр на упаковку их просто перепутали местами, сообщает KOSTROMA.TODAY.

Фото: соцсети