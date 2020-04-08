Житель Петербурга прокатился в кресле на крыше машины

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Житель Северной столицы прокатился по улицам города на кресле. Предмет домашней мебели был установлен на крышу легкового автомобиля Ford.

Покатушки засняли на видео и разместили в Сети. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре кадров видно, как парень восседает на кресле, стоящем на крыше иномарки, а водитель авто разъезжает по дороге, виляя.

По словам героя видео, после покатушек он заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения. Лихому петербуржцу пришлось отдать за развлечение 1000 рублей.

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