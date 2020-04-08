Житель Петербурга прокатился в кресле на крыше машины

Алексей Агеев
Новости мира

В многоквартирном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв

Днём в субботу, 4 апреля, в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв.  В паблике ТВОЁ ОРЕХОВО-ЗУЕВО сообщается, что...
Узнать больше
Коронавирус

Медик рассказал, как уберечь домашнего питомца от COVID-19

Доктор Тимур Пестерев рассказал, как не заразить домашнего питомца болезнью COVID-19. При этом специалист заметил, что в мире уже существует два подтвержденных...
Узнать больше
Коронавирус мир

Гулявший с псом мужчина задержан в Москве

Московские правоохранители задержали гражданина, который пса в сквере Патриарших прудов. Парковое пространство было ранее закрыто для посещения из-за нашествия COVID-19.
Узнать больше
Культура

СМИ: первого солиста группы «На-На» избили в Москве

Продюсер назвал Валерия хорошим человеком, но отметил его необязательность. Именно она часто и становится причиной конфликтов.
Узнать больше
Новости мира

Юноша угнал родительскую машину и погиб вместе с другом

Два 14-летних парня погибли, два 16-летних пострадали в ходе аварии на территории Ростовского региона. Трагедия случилась в 05:30 утра в городе Белая...
Узнать больше
-

Житель Северной столицы прокатился по улицам города на кресле. Предмет домашней мебели был установлен на крышу легкового автомобиля Ford.

Покатушки засняли на видео и разместили в Сети. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре кадров видно, как парень восседает на кресле, стоящем на крыше иномарки, а водитель авто разъезжает по дороге, виляя.

По словам героя видео, после покатушек он заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения. Лихому петербуржцу пришлось отдать за развлечение 1000 рублей.

Ранее сообщалось, что взорвавшиеся яйца ранили женщину в Москве

Читайте также: Мужчина разбил свою машину, чтобы достать из нее любовника жены

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Вводится новый режим работы центров продаж «Ростелекома» в Рязанской области

Новости Рязани
С 6 апреля 2020 года центры продаж и обслуживания клиентов-физических лиц компании «Ростелеком» в Рязанской области работают в новом режиме:
Узнать больше

На коронавирус в Рязани проверяют 977 человек

Коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Рязанской области не изменилось. По данным на 8.00 их по-прежнему 17 человек. Трое уже выздоровели и находятся дома....
Узнать больше

Предприниматели смогут узнать о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса

Новости Рязани
8 апреля 2020 года в 10.00 Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, на...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На коронавирус в Рязани проверяют 977 человек

Коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Рязанской области не изменилось. По данным на 8.00 их по-прежнему 17 человек. Трое уже выздоровели и находятся дома....
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор новостей за вторник, 7 апреля. https://youtu.be/HRqbIjgKXcs
Узнать больше

В двух рязанских сёлах введён карантин из-за коронавируса

Коронавирус Рязань
Губернатор Николай Любимов подписал постановление о введении карантина в сёлах Коростово и Заокское Рязанского района. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Вводится новый режим работы центров продаж «Ростелекома» в Рязанской области

В Казани водитель устроил две аварии за один вечер

На коронавирус в Рязани проверяют 977 человек