Мужчина разбил свою машину, чтобы достать из нее любовника жены

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Житель Полевского (Свердловская область) разбил свою машину, чтобы достать из нее любовника супруги. Момент разборки был заснят на видео.

Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре можно заметить, как ревнивый мужчина подходит к автомобилю ВАЗ, в котором находятся его жена и ее любовник. Разъяренный муж разбивает стекла своего авто, в это время второй мужчина выбегает из машины. После этого ему прилетают несколько жестких ударов по телу от гневного гражданина.

Потерпевший успевает убежать прочь. Нападавшего задержали правоохранители. Ведется расследование.

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