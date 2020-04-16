Житель Читы жестоко изнасиловал и убил прохожую на набережной

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В Чите мужчине грозит пожизненное заключение в тюрьму за совершение изнасилования, убийства, а также разбойного нападения. Его жертвой стала 35-летняя прохожая.

27-летний насильник набросился на женщину ночью с 13 на 14 июля прошлого года, когда потерпевшая шла по набережной реки Читинки. Преступник жестоко надругался над прохожей. затем он задушил жертву, а после этого еще и ограбил, взяв денежные средства и вещи на 9 000. После совершения варварских действий мужчина скрылся.

Через несколько дней он был задержан полицейскими. Было установлено, что 27-летний читинец был судим ранее. Теперь ему грозит очень строгое наказание, сообщает «Регион Онлайн».

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