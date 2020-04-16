Акушерку уволили за шутку про медицинские маски в Инстаграме

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Акушерку уволили за шутку о медицинских масках в Инстаграме. Инцидент случился в Краснодаре.

Медик сняла видео, при просмотре которого можно заметить маски, перчатки, антисептики и салфетки. Их теперь надо использовать для защиты от COVID-19, однако трудно приобрести. Медработница заявила своим подписчикам, что готова поменять медицинские средства защиты от эпидемии на квартиру в центре Краснодара.

Начальство девушки не было обрадовано такой шуткой, и автор видеоролика осталась без работы. Так как сейчас на территории Краснодарского края введен режим обязательной самоизоляции, экс-акушерка работу найти не может, пишет Регион Онлайн.

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