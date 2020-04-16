В Нижнем Новгороде мужчина изнасиловал девушку за долги ее друга

33-летний мужчина, проживающий в Нижнем Новгороде, будет осужден за надругательство и другие преступления. Об этом пишет «Регион Онлайн».
Изнасилование мужчина совершил, когда решил «наказать» парня, не желавшего вернуть ему взятые в долги денежные средства. Ночью с 13 на 14 апреля обвиняемый насильно затащил 20-летнюю подругу должника в квартиру на Витебской улице, а затем совершил надругательство над ней.
Пострадавшая сообщила о ЧП правоохранителям. Полицейские арестовали насильника через несколько часов. Позднее было установлено, что мужчину разыскивают, так как он успел совершить несколько хищений.
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