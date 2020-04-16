В Москве водителя не арестовали за удар сотрудника ДПС

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В Москве суд не стал выносить решение об аресте мужчины, который ударил инспектора ГИБДД во время конфликта.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказались видео с моментом конфликта и освобождения 23-летнего нарушителя. Напомним, что ЧП случилось 13 апреля в Походном проезде. Сотрудники ДПС остановили BMW за нарушение правил дорожного движения. В ходе беседы с правоохранителями лихач вырвал из рук полицейского свои права, а затем ударил стража порядка в лицо и попытался уехать. Однако нарушителя быстро задержали.

Инспектору ГИБДД пришлось оказать медпомощь. Отмечается, что в момент инцидента автомобилист был трезв.