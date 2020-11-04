Женщина жестоко убила назойливого ухажера в Новосибирской области

В Новосибирской области перед судом предстанет 43-летняя местная жительница, которая обвиняется в убийстве 42-летнего мужчины, пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошёл 15 августа в СНТ «Клен». Сообщается, что хозяйка дачи распивала спиртное в компании двух знакомых мужчин. Когда один из ни вышел из дома, второй стал оказывать женщине знаки внимания и приставать.

Она попросила его прекратить, однако ухажер был против этого. Тогда женщина разозлилась, схватила нож и воткнула его поклоннику в сердце. От полученных травм он скончался на месте.