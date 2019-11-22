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Женщина выбросила младенца из окна восьмого этажа

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства ребёнка. Об этом сообщил сайт следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Тело новорожденного с травмами, характерными для падения с высоты, было найдено в пятницу, 22 ноября, у дома на улице Часовитина. По подозрению в убийстве задержана 37-летняя мать мальчика.

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По версии следствия, сегодня утром женщина умышленно бросила ребёнка из окна 8-го этажа. При падении с высоты 30 метров младенец погиб. 

– По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой, – говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте регионального следственного управления СК РФ. 

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