Женщина выбросила младенца из окна восьмого этажа

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства ребёнка. Об этом сообщил сайт следственного управления СК РФ по Приморскому краю.



Тело новорожденного с травмами, характерными для падения с высоты, было найдено в пятницу, 22 ноября, у дома на улице Часовитина. По подозрению в убийстве задержана 37-летняя мать мальчика.



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По версии следствия, сегодня утром женщина умышленно бросила ребёнка из окна 8-го этажа. При падении с высоты 30 метров младенец погиб.



– По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой, – говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте регионального следственного управления СК РФ.

