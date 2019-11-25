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Женщина убила мужчину, нанеся 115 ударов двумя ножами

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ. 

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 9 декабря 2018 года. Перед этим обвиняемая познакомилась в гостях у знакомой в Левобережном районе города Воронежа с 54-летним мужчиной. Сначала они выпивали в компании, затем женщина пригласила мужчину к себе домой, чтобы продолжить застолье. 

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Уже ночью в доме на улице Острогожская города Воронежа между новыми знакомыми произошла ссора. Гость ударил хозяйку рукой по руке, та в ответ, разозлившись, повалила его на пол и двумя ножами нанесла у не менее 115 ударов в область шеи и туловища.  От полученных ран пострадавший умер на месте. 

Во время следствия жительница Воронежа полностью признала вину и показала всё при проведении следственных действий. Её дело передано для рассмотрения в суд. 

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